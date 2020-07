Imputan al secretario de Obras Públicas de Argentina por asistir a una reunión familiar y violar las restricciones de la pandemia

La Fiscalía de Instrucción de Villa María, en la provincia de Córdoba, imputó este lunes al secretario de Obras Públicas de Argentina, Martín Gill, por presuntamente asistir a la fiesta de cumpleaños de su madre, en la que se violaron las medidas impuestas en medio de la cuarentena por el coronavirus. Días después del evento, el político confirmó su contagio.

El diario La Nación informó que la fiscal Juliana Companys imputó a Gill y a 14 personas más por participar en un evento social en Villa María, en donde se sobrepasó el número de participantes permitido por las autoridades de Córdoba, que es de máximo 10.

A los 15 imputados se les acusa de infringir el artículo 205 del Código Penal, que establece una pena de prisión de 6 meses a 2 años al que viole "las medidas adoptadas por las autoridades competentes".

No obstante, Gill declaró al citado medio que no se realizó ningún festejo de cumpleaños, como sostienen las autoridades: "No existió esa fiesta. Durante el día pasaron sus hijos a saludarla. Yo estaba allí y la saludé", dijo.

Gill contó que viajó de Buenos Aires a Villa María después de haberse realizado una prueba rápida de covid-19, que arrojó resultado negativo.

Sin embargo, días después se dio a conocer que el funcionario estaba infectado. "Me encuentro asintomático y aislado en Buenos Aires. Mis colaboradores dieron negativo a la misma prueba. Todos mis contactos estrechos están siguiendo el protocolo", señaló el 8 de julio.

Fui adoptando todas las medidas preventivas para evitar el contagio, pero, en mi caso, no han sido suficientes.Como lo plantea nuestro presidente @alferdez, estamos atravesando el momento más difícil. — Martin Gill (@martinrgill) July 8, 2020

El pasado 21 de julio, agradeció "infinitamente a todos los que se preocuparon" por su salud, añadiendo que "las muestras de afecto, las oraciones y deseos de recuperación que por distintos medios y formas recibí, fueron de gran ayuda para atravesar esta etapa".

"Anoche, después de obtener resultado negativo en el hisopado, recibí el alta médica y culminó mi cuarentena", escribió.