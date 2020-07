Alemania muestra "gran preocupación" por el aumento en las cifras de coronavirus

El Instituto Robert Koch (RKI), la organización responsable del monitoreo de la pandemia en Alemania, aseguró que el rápido aumento en los números de coronavirus en el país es muy preocupante, informa la agencia Reuters.

"Los nuevos casos en Alemania me preocupan mucho (...) Debemos evitar que el virus se propague una vez más rápida e incontrolablemente", afirmó este martes a la prensa el jefe del RKI, Lothar Wieler, quien instó a los ciudadanos a mantener la distancia social y usar máscaras faciales.

De acuerdo con Wieler, el constante crecimiento en las infecciones por covid-19 se debe a que se han vuelto "negligentes". El número de casos diarios en Alemania casi se duplicó este 28 de julio, con el registro de 633 nuevos, resultado que desde el RKI asocian al aumento del contacto social en fiestas y lugares de trabajo.

"Si no se puede asegurar un distanciamiento de 1,5 metros, entonces recomendamos máscaras, no solo en áreas cerradas sino también al aire libre", reiteró el especialista, subrayando que por ahora no está claro si la nación está experimentando una según ola de contagio.

En esta misma jornada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania aconsejó a sus ciudadanos no viajar por motivos turísticos a varias regiones de España que han registrado un aumento en los casos de infección por coronavirus.