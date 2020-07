Un anciano muere de covid-19 tras ser contagiado por su nieta quien asistió a una fiesta con amigos

La joven visitó a sus abuelos cuando todavía no presentaba síntomas de la enfermedad.

En el estado estadounidense de Texas, una veinteañera contagió a sus abuelos con covid-19 tras haber asistido a una fiesta con amigos. Los tres tuvieron que ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos del hospital Parkland de Dallas, donde el abuelo, de 80 años, acabó falleciendo.

El director médico del hospital, Joseph Chang, dijo, citado por The Daily Mail, que la nieta estaba inconsciente cuando el anciano murió y no se despertó hasta un día después del fallecimiento. Según relata el medio, la joven no presentaba todavía síntomas de la enfermedad cuando visitó a sus familiares.

Según la Universidad Johns Hopkins, Texas ha registrado hasta el momento más de 400.000 casos de covid-19 y más de 5.700 muertes.

Chang señaló que su centro médico trató en julio a un 55 % más de pacientes con la enfermedad que en el mes anterior, experimentando un aumento de más del 200 % con respecto a mayo. No obstante, la tasa de mortalidad por coronavirus en el hospital es solo del 1 %, señala el medio.