López Obrador afirma que el juicio al exdirector de Pemex revelará "el modus operandi de los delincuentes de cuello blanco"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el proceso judicial contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es un asunto relevante que debe recibir la máxima difusión para que la población se entere de cómo operaban "los delincuentes de cuello blanco".

"El llamado es a que estemos muy pendientes de todo el juicio, que no sea un asunto de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular, para que todos sepan cuál era el 'modus operandi' de los delincuentes de cuello blanco, cómo sobornaban", dijo López Obrador durante su conferencia de este martes.

Las declaraciones las hizo minutos antes de que iniciara la primera audiencia pública de Lozoya en el Reclusorio Norte, tras pasar una semana en un hospital privado luego de haber sido extraditado desde España.

Una audiencia cerrada

La audiencia de Lozoya se realizará a puerta cerrada y el Consejo de la Judicatura Federal ha determinado que informará a periodistas sobre lo sucedido, a través de un grupo de WhatsApp.

La medida ha sido cuestionada por algunos sectores, debido a la trascendencia que tiene el caso para desentrañar una gran trama de corrupción durante el sexenio del expresidente de Enrique Peña Nieto.

En esa misma línea, López Obrador criticó el hermetismo del tribunal: "Puede haber la intención de que pase de noche este asunto, de no informar lo suficiente", subrayó.

El mandatario consideró importante conocer a fondo el caso Lozoya, con el objetivo de que la corrupción se convierta en un estigma social.

"Los grandes atracos no se conocían, no se sabía nada, no se hablaba de eso. Ya hemos dicho varias veces cómo hasta se premiaba o se reconocía a los corruptos, se les consideraba muy hábiles y astutos porque sabían aprovechar la oportunidad para hacerse con riquezas", comentó.

Lozoya comparecerá formalmente y por primera vez ante autoridades mexicanas este 28 de julio, en un caso que tiene que ver con la compra con sobreprecio de la planta chatarra de fertilizante Agro Nitrogenados, uno de los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la República.

El miércoles 29 de julio habrá una segunda audiencia, por el caso Odebrecht, luego de que el exdirector de Pemex fuera señalado de recibir sobornos de la constructora brasileña durante la campaña presidencial de Peña Nieto.