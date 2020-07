Una mujer sobrevive tres días con el corazón parado

Gracias a la oxigenación por membrana extracorpórea, la paciente estuvo consciente todo el tiempo mientras el corazón no le latió, comunicándose con sus amigos y compartiendo con ellos su experiencia.

Los médicos de un hospital de la ciudad de Xi'an, en el noroeste de China, lograron salvar a una mujer de 23 años que sufrió una miocarditis fulminante y cuyo corazón estuvo parado durante tres días, ha informado Global Times.

La joven habitualmente se quedaba despierta hasta altas horas de la noche, un hábito que debilitó sustancialmente el sistema inmunitario de su organismo. Hace unos días pilló un resfriado que a su vez provocó una miocarditis que finalmente condujo a un 'shock' cardiogénico.

Inmediatamente después de producirse el paro cardíaco la paciente recibió soporte con una membrana de oxigenación extracorpórea, una técnica de asistencia respiratoria y circulatoria que se usa en reanimación, también conocida como ECMO por sus siglas en inglés. Afortunadamente, al cabo de tres días el corazón de la joven volvió a funcionar con normalidad.

No obstante, a pesar de que su corazón no latió durante tres días, gracias a la ECMO la chica estuvo consciente todo ese tiempo, e incluso mantuvo el buen ánimo. Según cuenta la fuente, la paciente hablaba con la gente que la rodeaba y estuvo intercambiando mensajes en Wechat con sus amigos, con quienes compartió su asombrosa experiencia.

Mientras tanto, el vídeo de la paciente publicado en la red china Weibo se hizo viral entre el público joven y generó unos 20.000 comentarios y 'reposts'.

"Al ver la grabación me prometí no volver a acostarme tarde, nunca más. Pero al día siguiente la vida volvió a la normalidad y rompí mi promesa", ironizó un internauta en un comentario que recibió unos 30.000 'me gusta'.