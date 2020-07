Bill Gates tacha de "indignantes" las declaraciones de Elon Musk sobre el coronavirus y le aconseja hablar sobre cosas que entiende

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, calificó de "indignantes" las declaraciones, hechas recientemente por el director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, sobre el covid-19 y le aconsejó hablar sobre temas que conoce.

"La posición de Elon consiste en mantener un alto nivel de comentarios indignantes", declaró el empresario estadounidense durante una conversación con la CNBC, emitida este martes. "No está muy involucrado en el tema de vacunas. Hace un gran coche eléctrico. Y sus cohetes funcionan bien. Por eso se le permite decir estas cosas. Espero que no confunda las áreas [en las que] no está demasiado involucrado", reiteró.

Gates también indicó que la información falsa suele difundirse en las redes sociales con mayor velocidad que los datos verdaderos. "Cuando usted permite a la gente comunicar, tiene que lidiar con el hecho de que algunas cosas incorrectas que son muy excitantes pueden propagarse muy rápidamente, en comparación con la verdad. Y siempre lo hemos visto con las vacunas", precisó.

Previamente, Musk había cuestionado el verdadero nivel de propagación del coronavirus en EE.UU., así como las medidas aprobadas por las autoridades del país para contener la pandemia. A finales de junio, el multimillonario afirmó a través de su cuenta en Twitter que "hay muchas [pruebas] positivas falsas que estropean las cifras". "Incluso test con una tasa de [resultados] positivos falsos de un 5% […] mostraría hasta aproximadamente 17 millones de casos falsos de covid-19 incluso si en realidad no hay ninguno", escribió.

Además, en abril tachó de "fascista" el régimen de confinamiento para detener la propagación del virus. "Esto viola las libertades de la gente de manera que esto es horrible e incorrecto y no es por qué llegaron a América o construyeron este país", concluyó.

Hasta la fecha, EE.UU. registró un total de 4.309.230 contagios, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins. Mientras tanto, 148.298 personas fallecieron y 1.325.804 han logrado recuperarse de la enfermedad.