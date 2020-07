Corea del Norte declara la "emergencia de la categoría más alta" tras los reportes del primer caso de coronavirus en el país

Las autoridades norcoreanas declararon la "emergencia de la categoría más alta" en relación a la "amenaza de un desastre fatal y destructivo" en la ciudad de Kaesong tras los reportes sobre la detección del primer caso de coronavirus en el país, según informa este miércoles la Embajada de Rusia en Corea del Norte.

Los diplomáticos informaron que se les recomendó no abandonar Pionyang y no realizar viajes alrededor del país, así como no realizar reuniones masivas, abstenerse de visitar lugares públicos muy concurridos y no caminar por la ciudad en compañía de más de 4 o 5 personas.

Asimismo, es necesario también cumplir "estrictamente" con el requisito de usar máscaras dentro del transporte y con otras medidas antiepidémicas, además de informar sobre la aparición de síntomas de coronavirus, entre otras precauciones.

Las atracciones de la ciudad y las áreas de recreación, incluidos los museos, permanecen cerradas.

El primer caso sospechoso de covid-19 en Corea del Norte fue reportado el pasado sábado luego de que un individuo regresara a Kaesong de manera ilegal tras huir al Sur en 2017. El hombre ya ha sido puesto en cuarentena.