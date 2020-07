Descubren el probable origen de los megalitos de Stonehenge

Un grupo de científicos determinó el lugar de origen de los megalitos de Stonehenge, ubicado en el condado británico de Wiltshire, según revela un estudio publicado este miércoles en la revista Science Advances.

El equipo analizó bloques de arenisca, denominados 'sarsens', de 20 diferentes sitios en el sur de Inglaterra y compararon su composición química. Las pruebas geoquímicas indicaron que 50 de los 52 'sarsens' de Stonehenge, probablemente, proceden del bosque de West Woods, a 25 kilómetros del famoso monumento.

"No nos estábamos preparando para encontrar el origen de Stonehenge", explicó David Nash, geomorfólogo de la Universidad de Brighton, quien dirigió el estudio. "Elegimos 20 áreas y nuestro objetivo era tratar de eliminarlas, para encontrar las que no coincidían. No pensamos que conseguiríamos una coincidencia directa", subrayó.

Además, los investigadores intentaron reconstruir posibles rutas por las cuales los megalitos, de unas 20 toneladas de peso y hasta 7 metros de altura, fueron transportados hace 4.500 años por los creadores de Stonehenge al lugar de la construcción en la llanura de Salisbury. Sin embargo, todavía se desconoce la forma en que lograron llevarlos allí.

Por otro lado, el equipo determinó que las partes más pequeñas del monumento, de tono azulado, no son de origen local. Según los investigadores, esas piezas proceden de las colinas de Preseli, al oeste de Gales, a casi 320 kilómetros de Stonehenge.

"Ser capaz de identificar el área que los constructores de Stonehenge utilizaron para obtener sus materiales alrededor del 2500 a. C. es verdaderamente emocionante", afirmó Susan Greaney, historiadora principal del English Heritage –un organismo público británico, que protege y promueve el patrimonio histórico–, informa The Guardian. "Ahora podemos empezar a entender la ruta que pudieron haber recorrido y añadir otra pieza al rompecabezas", agregó.

