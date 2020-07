"Ya no queremos ser los tontos": Trump justifica su decisión de retirar las tropas de Alemania y vuelve a acusar a Berlín de no pagar a la OTAN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a pronunciarse este jueves sobre la próxima retirada de casi 12.000 tropas norteamericanas de Alemania, al afirmar ante los periodistas que Washington "ya no quiere ser el tonto".

"Alemania es morosa, no ha pagado sus cuotas. No han pagado sus cuotas de la OTAN y no alcanzan y han alcanzado durante años y no tienen intención de pagarlas. Y se ha aprovechado de EE.UU., en el comercio, en el Ejército y en todo lo demás", sostuvo el inquilino de la Casa Blanca.

"[Las tropas estadounidenses] se encuentran allí para proteger a Europa, se encuentran allí para proteger a Alemania. ¿Verdad? Y se supone que Alemania debe pagar por eso y Alemania no paga. Entonces, ¿por qué deberíamos dejarlas? Ya no queremos ser los tontos", señaló Trump.

Este miércoles, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, anunció que en las próximas semanas Washington comenzará a retirar unas 11.900 tropas de Alemania, cerca de 5.600 de las cuales serán reubicadas dentro de países de la OTAN, y las demás regresarán a EE.UU.

La medida reducirá el número de tropas norteamericanas en este país europeo de 36.000 a 24.000. Al mismo tiempo, se prevé que la sede del Comando Europeo de EE.UU. en la ciudad alemana de Stuttgart sea trasladada a Bélgica.

"Alemania paga a Rusia miles de millones de dólares al año por energía y se supone que nosotros debemos proteger a Alemania de Rusia. ¿Qué es todo eso?", dijo este miércoles Trump, justificando su decisión de retirar las tropas.

