Moscú: "El intento de acusar a los rusos detenidos en Bielorrusia de interferencia externa en los asuntos de la república causa desconcierto"

La Cancillería rusa publicó una declaración oficial sobre la detención de los ciudadanos rusos en el territorio de Bielorrusia. "La odiosa interpretación de la parte bielorrusa de la detención de 33 ciudadanos rusos no resiste a la crítica", comentó. Según el comunicado ministerial, el grupo "estaba en Minsk en tránsito de camino a Estambul, y disponía de todos los documentos necesarios, incluidos los pasajes aéreos".

"Toda la logística en el territorio de Bielorrusia fue proporcionada por una empresa bielorrusa. Por razones desconocidas, el grupo no tomó su vuelo Minsk-Estambul y tuvo que quedarse en Bielorrusia mientras esperaba que la compañía bielorrusa comprara nuevos boletos aéreos", continuó el ministerio.

"El intento de presentar lo sucedido como una interferencia externa en los asuntos de la república provoca, como mínimo, desconcierto. Las autoridades bielorrusas, entre ellas las autoridades de aviación, tienen todos los documentos necesarios a su disposición para establecer la verdad", destacan desde la Cancillería rusa.

Desde Moscú también instan a que Minsk permita al personal consular contactar con los detenidos, y señalan que cuentan con "el enfoque objetivo equilibrado de la parte bielorrusa para establecer todas las circunstancias de lo que sucedió en estrecha cooperación con la parte rusa".

Los 33 ciudadanos rusos fueron detenidos la noche de este martes por las fuerzas de orden de Bielorrusia. Las autoridades bielorrusas aseguran que los detenidos forman parte de la compañía militar privada rusa Grupo Wagner. Sospechan que estaban intentando organizar disturbios masivos en el país, que celebrará elecciones presidenciales el próximo 9 de agosto.

Después de la detención, el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad del país. Los embajadores de Rusia y Ucrania fueron convocados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia.

El embajador ruso en Minsk, Dmitri Mezéntsev, afirmó que los ciudadanos rusos detenidos en Bielorrusia estaban en el país de tránsito. Según sus palabras, los detenidos se vieron obligados a registrarse en un centro de descanso en la afueras de la capital bielorrusa porque perdieron su vuelo desde el aeropuerto de Minsk.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que de momento "no hay datos sobre las acciones ilegales de los rusos que podrían haber causado la detención". Peskov calificó de especulaciones las conclusiones de la posible conexión entre la detención de los ciudadanos rusos en Minsk y las elecciones presidenciales en Bielorrusia. Además, el portavoz agregó que las compañías militares privadas están fuera de la ley en Rusia. "En Rusia, 'de iure', no existe el concepto de compañía militar privada (...) No existe en la legislación rusa", indicó.