Arreaza califica como "otro falso positivo" la denuncia de Colombia sobre ataque a su Consulado en Venezuela

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, calificó como "otro falso positivo" la denuncia que hizo Colombia sobre un supuesto ataque perpetrado contra su sede consular en Puerto Ordaz, al sur oriente de Venezuela.

"Así mienten, con desparpajo", precisó el ministro de Exteriores, al tiempo que divulgó un video donde se aprecia el buen estado en el que se encuentran las mencionadas instalaciones diplomáticas.

Y sobre esta "denuncia", lo típico en Colombia: otro falso positivo. Así mienten, con desparpajo. Vean el video de esta misma tarde en las adyacencias de la sede consular de Colombia en Puerto Ordaz. https://t.co/1DELczrnSCpic.twitter.com/ClvQWwa8YO — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) July 29, 2020

Según Arreaza, el gobierno de Iván Duque usa la "mentira como política de Estado" para "eludir sus responsabilidades" en la agresión de la que fue objeto el Consulado venezolano en Bogotá.

"No saben de campos de mercenarios en su territorio, tienen lanchas fugitivas, no son responsables del fracaso de los acuerdos de paz, ni de asesinatos a líderes sociales y masacres, no financian paramilitares, no aumenta la producción de drogas", ironizó el canciller.

Horas antes, la Cancillería de Colombia informó sobre la presunta "vandalización" de su sede consular en Puerto Ordaz, aunque detalló que la seguridad de sus instalaciones en Venezuela "es prestada por una empresa privada".

El pasado 28 de julio, Caracas denunció ante la comunidad internacional que la sede del Consulado venezolano en Bogotá había sido "saqueada por completo". Al respecto, aseguró que llevarán a Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por violar las disposiciones de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares.

Ambas naciones rompieron relaciones políticas y diplomáticas en enero del año 2019, después que el diputado venezolano Juan Guaidó intentara ingresar una supuesta ayuda humanitaria de EE.UU. por la frontera colombo-venezolana sin aval del Gobierno de Nicolás Maduro y con la cooperación de Bogotá.

La administración de Duque desconoció la autoridad de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y reconoció a Guaidó, quien se proclamó "presidente interino encargado" en una plaza pública de Caracas.