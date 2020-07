Mike Tyson admite que le resulta "doloroso" entrenar y que sus hijos creen que no debería regresar al ring

Mike Tyson, hoy de 54 años y auténtica leyenda del boxeo, estuvo como invitado en una reciente emisión del programa televisivo de Jimmy Fallon, donde hizo gala de su filosa lengua en momentos en que se apresta a volver al cuadrilátero para enfrentar a Roy Jones Jr, quien tiene 51 años y también marcó una época sobre el ring.

'Iron' Mike finalmente volverá a pelear, 15 años después de su último combate como profesional. No todos creen que este regreso sea una buena idea, y entre ellos están sus hijos: "Me dicen que debería sentar mi viejo trasero, pero qué sabrán ellos (...) Ellos no saben cómo pelear y ninguno puede vencerme, así que de qué rayos hablan", comentó el púgil.

Durante su aparición en el show de Fallon, Tyson admitió que no sabe bien cómo llegó a tener a Roy Jones Jr. de rival. "Todo empezó con Bob Sapp y terminamos en Roy Jones. No sé qué fue lo que pasó, pero creo que él es brillante, porque es el mejor boxeador de su generación".

Consultado sobre la diferencia de entrenar a los 54 y a los 24 años, Mike fue terminante: "Es muy doloroso". Pero dice tener mucha confianza, otra razón para no perderse el combate a 8 rounds del 12 de septiembre.