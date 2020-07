El coronavirus destruye por completo sus pulmones y sobrevive gracias a un doble trasplante

La mujer recuerda que, al despertar, aproximadamente 10 días después de la cirugía, no podía reconocer su cuerpo.

Una vecina de la ciudad de Chicago, que se convirtió en la primera persona en EE.UU. en recibir un doble trasplante de pulmón a raíz de los daños provocados por el covid-19, compartió este jueves durante una conferencia los recuerdos sobre las circunstancias y los momentos posteriores a la intervención quirúrgica.

Mayra Ramírez, de 28 años, relató que antes de contagiarse era una persona activa que, excepto por una afección autoinmune, gozaba de buena salud. Tanto es así que poco tiempo antes de contraer el virus, corrió una distancia de casi 5 kilómetros.

Su estado empeoró rápidamente y fue internada en el Hospital Northwestern Memorial, donde los médicos le dieron apenas unos minutos para contactar con su madre y hermanas en Carolina del Norte —a quienes consignó como las personas autorizadas a tomar decisiones médicas por ella— antes de ser entubada.

'Cuerpo extraño'

Durante 6 semanas, Ramírez luchó por su vida conectada a un respirador, pero la enfermedad acabó por destruir completamente sus pulmones. Ya sin esperanzas, sus familiares llegaron al centro médico para despedirse de ella cuando los doctores consiguieron estabilizarla.

En ese momento la madre de Ramírez autorizó el trasplante de pulmones. Los órganos donados llegaron 48 horas después y el 5 de junio se llevó a cabo la intervención quirúrgica, que duró 10 horas.

La mujer recobró la conciencia a mediados de ese mes.

"Me miré a mí misma y no podía reconocer mi cuerpo. No tenía la habilidad cognitiva para procesar lo que estaba sucediendo. Todo lo que sabía era que quería agua", recordó la paciente, citada por el portal Medical Express.

Un hito médico

A su vez, el doctor Ankit Bharat, jefe del programa de trasplante pulmonar de la institución médica, calificó dicha cirugía de un "hito" en el cuidado de pacientes graves con covid-19. Y señaló que el procedimiento no está indicado para todos los enfermos, pero sí ofrece una posibilidad de sobrevivir para aquellos que se encuentren en estado crítico.

Ramírez ya ha recibido el alta y se siente mucho mejor, aunque aún le espera un largo proceso para recuperar su fuerza y resistencia.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!