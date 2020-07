López Obrador dice que usará cubrebocas "cuando ya no haya corrupción" en México, en respuesta a la demanda de opositores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que usará tapabocas cuando no haya corrupción en su país, en respuesta al amparo que interpondrán diputados opositores del conservador PAN para obligarlo a usar mascarilla durante la epidemia de covid-19.

"Estaba viendo que el PAN presentó una denuncia para que yo me ponga cubreboca. Me voy a poner tapaboca cuando ya no haya corrupción. Hagamos ese acuerdo, vamos a apurarnos en acabar con la corrupción para que yo me ponga tapabocas", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este viernes 31 de julio.

Un día antes, diputados del PAN adelantaron que interpondrán un amparo ante el Poder Judicial para que se obligue al mandatario a usar cubrebocas, pues consideraron que el presidente, como figura pública y referente, está obligado a portarlo en público.

Ante el lamentable aumento de contagios y fallecimientos por #COVID19 en México, las y los diputados de @AccionNacional interpondremos un amparo ante el Poder Judicial Federal para obligar al Presidente @lopezobrador_ a usar cubrebocas: @carloscastanos#AMLOPonteCubrebocaspic.twitter.com/qOtOL4D86J — Diputados PAN (@diputadospan) July 30, 2020

"Hasta su secretario de Hacienda subrayó la importancia de usar el cubrebocas para acelerar la reactivación económica. La ciencia lo comprueba, aunque a él le digan que no. Si ya lo utilizó durante su visita a Washington, ¿por qué se niega a utilizarlo aquí?", apuntó el diputado panista Carlos Castaños Valenzuela, a través de un comunicado.

Hasta el jueves 30 de julio, México registró 416.179 casos confirmados de covid-19 y 46.000 defunciones, así como 272.187 personas recuperadas.