EE.UU.: Autoridades de Utah alertan de un aumento de plagas de murciélagos en viviendas

Los murciélagos han tomado por asalto la ciudad de Utah y, tras numerosos informes de hogares infestados, las autoridades han decidido recordar a la población sobre los peligros que estos mamíferos pueden acarrear, informa Fox News.

Hannah Rettler, epidemióloga del Departamento de Salud de Utah, afirmó que 44 maurciélagos fueron testeados contra la rabia y 4 de ellos dieron positivo y se refirió a la seriedad del asunto.

"Es muy importante asegurarse de que las mascotas de su hogar estén vacunadas contra la rabia", dijo en un comunicado de prensa. "Hubo familias que tuvieron que abandonar a sus mascotas porque estas estuvieron expuestas a un animal salvaje, sin estar vacunadas, y el animal no pudo ser encontrado para realizarle la prueba".

Las autoridades recordaron que como los murciélagos tienen dientes y garras pequeños, uno puede incluso hasta no notar sus mordidas o rasguños, por eso, agregó Rettler que en caso de que encuentre "un murciélago, vivo o muerto, no lo toque, golpeé o destruya y no intente sacarlo de su hogar usted mismo". Lo correcto es llamar a las autoridades para que se ocupen del caso y receten, de ser necesario, un tratamiento preventivo.