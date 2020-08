Reportan que Microsoft mantiene conversaciones para comprar TikTok, ya que Trump evalúa prohibir la aplicación china en EE.UU.

El gigante tecnológico Microsoft adelanta conversaciones para adquirir la red social TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, informa The New York Times con referencias a una fuente familiarizada con el tema. De acuerdo con Bloomberg, se trata de las operaciones de TikTok en EE.UU. ByteDance compró Musical.ly Inc. en el 2017 y luego reemplazó su aplicación de videos cortos con TikTok.

En este contexto, se reporta también que la administración Trump está sopesando si ordenar a ByteDance —valorada en 100.000 millones de dólares— desprenderse de sus activos estadounidenses.

De momento, no está claro qué tan avanzadas se encuentran las conversaciones entre Microsoft y TikTok, según las fuentes anónimas. Los representantes de esa red social no han respondido a las solicitudes de comentarios de medios estadounidenses, mientras que un portavoz de Microsoft declinó hacer comentarios.

La compra se produciría en tal caso en el contexto de la intención de la administración Trump de tomar medidas contra la aplicación china, por supuestamente representar una amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. Este viernes, el presidente Donald Trump afirmó que se consideran varias opciones, incluida la de prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos.

TikTok, versión internacional de la plataforma china Douyin, tiene ya cerca de 800 millones de usuarios fuera del país asiático y es la séptima red social más popular del mundo, según los datos del portal Datareportal.