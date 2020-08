Bolsonaro sobre el coronavirus: "Casi todos se contagiarán algún día. ¿De qué tienen miedo?"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este viernes, en medio de una aglomeración de partidarios durante su visita a Río Grande del Sur, que las personas tienen que "enfrentar" el coronavirus, pues "casi todos se contagiarán algún día".

Según Bolsonaro, quien se quitó la mascarilla y cargó a niños en el trayecto a la inauguración de una escuela cívico-militar, él era consciente de que estaba "en el grupo de riesgo" y "nunca se descuidó", pero "sabía que algún día se iba a contagiar".

"Desafortunadamente, creo que casi todos ustedes se contagiarán algún día", afirmó Bolsorano, quien invitó a los presentes a "enfrentar" el virus.

"¿De qué tienen miedo?", se preguntó el mandatario, al tiempo que reiteró que "las personas mueren todos los días por una serie de causas", pero "así es la vida". "Mi esposa ahora está contagiada, después de un mes de que yo contraje el virus, lo contrajo", dijo.

Al respecto, el presidente de Brasil, defendió nuevamente la utilización de la cloroquina para tratar a los pacientes de covid-19, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) suspendió su uso ante la falta de pruebas sobre su efectividad.

"Ahora no tenemos alternativa. La gente dice ¡oh, no hay pruebas científicas de que funcione! Todos sabemos que no hay pruebas científicas, pero tampoco hay nadie que diga científicamente que no tiene ningún efecto. Entonces, usémosla", expresó.

El 7 de julio, Bolsonaro anunció que había contraído el virus y permaneció casi tres semanas en su residencia oficial. El 23 de julio, todavía con la enfermedad, el mandatario dio un paseo en motocicleta y sin tapabocas por las inmediaciones del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial en Brasilia. Dos días después, el 25 de julio, se comunicó su recuperación.

Cinco días después, en su primer evento público desde que se recuperó y el mismo día en que su esposa dio positivo, Bolsonaro se quitó la mascarilla para saludar a sus seguidores en el aeropuerto de Sao Raimundo Nonato, al nordeste del país.

Hasta el momento, Brasil acumula 2.662.485 infectados de coronavirus y 92.475 muertos por la enfermedad.