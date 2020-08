Se pinchó con una espina de pescado y podría perder una mano tras infectarse con una bacteria 'comecarne'

Un residente de la ciudad china de Guiyang (provincia de Guizhou) se enfrenta a una posible amputación de la mano izquierda si su condición no mejora en breve, informa Guiyang Evening News. El paciente, de apellido Wang, fue ingresado a la UCI este 20 de julio, tres días después de pincharse con la espina de un pescado marino que estaba limpiando en casa.

La espina se le clavó en dos de sus dedos, pero no dejó sangre ni heridas visibles, por lo que el hombre no le prestó mucha atención. No obstante, en el momento del pinchazo entró en su organismo la bacteria Vibrio vulnificus, descrita con frecuencia como 'devoradora de carne' o 'comecarne', debido a que provoca una grave infección en la que mueren los tejidos alrededor de la herida abierta.

A la mañana del día siguiente, Wang vio en su mano varias manchas rojas y una ligera hinchazón. Ya en la tarde, su condición empeoró y fue a buscar atención médica. Lo ingresaron en una sala común de un hospital local, el mismo día, para observarlo y hacerle pruebas. Entre tanto, su mano seguía hinchándose y la infección comenzó a extenderse a su brazo. A Wang le fue diagnosticada una infección por Vibrio vulnificus y dos días después fue trasladado a la UCI del hospital de Guizhou, con la mano llena de ampollas, una hinchazón extrema y la infección extendida hasta la axila.

Los médicos le prescribieron un tratamiento antibiótico que logró aliviar la afección, pero no eliminar del todo la infección. Wang dejó de sentir la mano, por lo que los cirujanos le hicieron varios cortes en ella, lo que ayudó a reducir la presión de la hinchazón. Tras este procedimiento empezó a sentir sus dedos de nuevo, pero los médicos indicaron que su condición no es estable y está siendo monitoreada de cerca. Si la necrosis de los tejidos continúa desarrollándose, puede poner la vida de Wang en peligro, por lo que se requeriría una amputación de la extremidad infectada.

Uno de cada cinco infectados muere

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​ de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), la bacteria Vibrio vulnificus puede llegar a causar infecciones mortales. Los infectados con esta bacteria 'comecarne' requieren cuidados intensivos o la amputación de extremidades, y alrededor de uno de cada cinco de ellos muere, a veces después de solo uno o dos días de haberse enfermado.

La infección por Vibrio puede contraerse al comer ostras y otros pescados y mariscos crudos o poco cocidos, así como a través de una herida abierta que entre en contacto con esos productos, sus jugos o salpicaduras, o con el agua salada o salobre que contengan.