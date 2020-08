Hombre que dice ser 'El Mencho', líder del CJNG, lanza amenazas a la Guardia Nacional de México en un video con varias personas armadas

Pide a los uniformados no intervenir en el conflicto en Tepalcatepec contra el líder de autodefensas 'El Abuelo' y les ofrece "el doble" de la nómina que supuestamente reciben.

Esta semana, en las redes sociales se difundió un video en el que el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', acusó a la Guardia Nacional de México de recibir sobornos del líder de las autodefensas, Juan José 'El Abuelo' Farías Álvarez, y pidió a ese cuerpo no entremeterse en su conflicto en Tepalcatepec, Michoacán.

"Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del 'Abuelo', de 'Tilín', 'Moi Parra', 'Chelo Polvata' y con la gente que levante un arma en contra de mi gente", declaró en la grabación, en la que aparece con decenas de personas con rifles.

Supuesto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación acusa a la Guardia Nacional de México de recibir sobornos en un video con varias personas armadas pic.twitter.com/vuUknucrxn — RT en Español (@ActualidadRT) August 1, 2020

En ese contexto, exigió a los residentes de la región "que no salgan de sus casas", ya que los sicarios del grupo "no quieren afectarlos". "Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar", afirmó el sujeto.

Asimismo, acusó a la Guardia Nacional en Tepalcatepec de recibir sobornos de 'El Abuelo', prometiendo duplicar el pago. "De la nómina que les da 'El Abuelo', yo les doy el doble y sin necesidad de mandarlos a pelear, como los manda 'El Abuelo'", dijo, agregando que "yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando vaya a pelear mi gente".

Cabe recordar que en junio diversos medios de comunicación y analistas de seguridad habían difundido distintas versiones sobre el supuesto fallecimiento del narcotraficante 'El Mencho'. Una de ellas señalaba que había sido abatido durante un enfrentamiento en el estado de Michoacán.

Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desmintió el rumor. "Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba: que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras", indicó.