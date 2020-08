"El estado más violento del país": López Obrador critica la complicidad de autoridades con el Cártel Santa Rosa de Lima y celebra arresto del 'Marro'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de "muy importante" la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias 'El Marro', líder del Cártel Santa Rosa de Lima, realizada el 2 de agosto por el Ejército mexicano y la Fiscalía de Guanajuato.

"La Secretaría de la Defensa con el apoyo del Gobierno del estado lograron esta detención que es importante, muy importante", afirmó el mandatario en un video, publicado el domingo en su cuenta en YouTube.

López Obrador declaró que Guanajuato "se convirtió en el estado más violento del país", concentrando el 15% de todos los homicidios que se cometen en México. En su opinión, esto se debe a "las complicidades y las componendas con las autoridades municipales, con las autoridades estatales" y la impunidad.

En ese contexto, se expresó también sobre "las causas que originan la violencia". Reiteró que es necesario que "no haya pobreza" y "los jóvenes sean atendidos", para que "no se los lleven los delincuentes", así como que "no haya corrupción y que no haya impunidad". Además, es vital que "se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra, la ley tiene que aplicarse por parejo", destacó.