McGregor acabó "llorando" y "completamente devastado" tras su primera derrota en la MMA, afirma su oponente en un nuevo libro

La estrella irlandesa de lucha y excampeón de la UFC Conor McGregor, quedó "llorando" y "completamente devastado" después de su primera derrota profesional de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) en 2008 a manos del luchador lituano Artemij Sitenkov, según asegura su oponente en un libro publicado recientemente en Francia, informó este fin de semana Irish Mirror.

"Conor intentó meterse en mi cabeza durante el pesaje. Pero no me impresionó en absoluto porque esto es algo que hacemos en mi país", relató Sitenkov sobre la pelea celebrada el 28 de junio de 2008. No obstante, su arrogancia se vino abajo cuando el lituano venció a McGregor tras someterlo con la rodilla, y este último permaneció llorando en el octágono después del enfrentamiento.

"Conor se quedó en el suelo por unos minutos. Estaba llorando y completamente devastado. Tuve que ir a su camerino para tratar de animarlo y todavía estaba llorando cuando entré", agregó.

El libro, titulado 'Obsessions', fue escrito por el periodista francés Charles Thiallier, quien viajó a Crumlin, Irlanda, la ciudad natal de McGregor, en busca de una mejor comprensión del luchador. En su obra, el autor revela detalles que pocos conocen sobre la trayectoria del excampeón de peso ligero y peso pluma de la UFC.

"Aunque sé que no es tan popular en Irlanda en este momento, creo que nos guste o no, dentro de 10 o 20 años tendrá su nombre entre los deportistas más influyentes de su generación", señaló Thiallier sobre McGregor. "Él hizo que las MMA se volvieran muy populares en todo el mundo, es la cara de la UFC y probablemente cambió el deporte para siempre", aseguró.

McGregor se encuentra actualmente retirado del deporte tras anunciar su decisión a principios de junio. El irlandés ya afirmó en 2016 y 2019 que se retiraba, pero en ambas ocasiones no cumplió su palabra y volvió a combatir.