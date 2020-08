Asesor de Trump sobre TikTok: "China usa estas aplicaciones para rastrearte, vigilarte y monitorear tus movimientos"

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, asegura que TikTok representa una "amenaza para la seguridad nacional" de EE.UU., y advirtió que China usa ese tipo de aplicaciones para "rastrear" los movimientos de los usuarios.

"Cada vez que te registras en TikTok, toda tu información puede ser enviada directamente al Partido Comunista Chino", aseveró este sábado el consejero en un programa de Fox News, en el que afirmó que el Ejército y el Gobierno del país asiático pueden usar estas aplicaciones de redes sociales para "robar" información personal y comercial de los usuarios.

"Utilizan esas aplicaciones de redes sociales para rastrearte, vigilarte y controlar tus movimientos", afirmó.

El asesor de la Casa Blanca denunció también que Pekín "ha contratado a un montón de cabilderos estadounidenses" y que puso "a un CEO títere a cargo de esa compañía", por lo cual pide a los estadounidenses que no se dejen influenciar. "Harán que suene como, 'Oh, no puede hacerte daño'. (...) No caigan en eso", alertó Navarro.

El 31 de julio, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que prohibiría el funcionamiento de la red social de videos cortos TikTok en el territorio de EE.UU.

Pese a esas amenazas, Vanessa Pappas, gerente general de TikTok en EE.UU., afirmó que no planean "irse a ninguna parte" y están en el país "para un largo plazo".

Este domingo, el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, declaró que la aplicación china "no puede existir como lo hace" ahora en EE.UU. y por eso debe ser vendida o bloqueada.

La misma jornada, Microsoft anunció en su blog que tras una conversación entre su director ejecutivo, Satya Nadella, y el presidente Trump, la compañía se está preparado para continuar discusiones y explorar la compra de TikTok en EE.UU.

