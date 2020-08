Trump: La decisión de enviar tropas a Oriente Medio "fue el error más grande de la historia" de EE.UU.

Las Administraciones previas de la Casa Blanca "nunca debieron estar en Oriente Medio", declaró Donald Trump en una entrevista concedida a Axios el 28 de julio y emitida por HBO este lunes.

"La decisión de ir y entrar al Oriente Medio fue el error más grande cometido en la historia de nuestro país", afirmó el presidente de EE.UU., quien de todas formas ha destacado su gestión de los efectivos enviados a la región. "Hicimos un buen trabajo", señaló en referencia a la eliminación del autoproclamado califato del Estado Islámico en Siria.

"Cuando me hice cargo después de Obama, era totalmente desenfrenado. El Estado Islámico estaba por todas partes. Los eliminamos, los capturamos, los matamos, al 100 % de ellos, no al 99 %", agregó el mandatario, afirmando que en aquel entonces no se conformó con el 99 % y decidió ir hasta el final en la lucha antiterrorista en la región.

"Eliminamos a Soleimani [general iraní que estaba al frente de los servicios de inteligencia de su país], eliminamos a Al Baghdadi [líder del Estado Islámico], eliminamos a la gente que nadie creía que era posible eliminar. Al Baghdadi era el principal terrorista del mundo, no podían encontrarlo, y lo eliminé yo. Soleimani, peor todavía, y lo eliminé. He hecho cosas que no ha hecho ningún otro presidente", concluyó Trump.