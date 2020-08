"El emérito riéndose de todos": Indignación en las redes por un antiguo video en el que Juan Carlos I bromea sobre no pagar impuestos

Las redes sociales han rescatado y hecho circular este martes un fragmento de una antigua entrevista en la que se aprecia como Juan Carlos I bromea cuando se le pregunta sobre si paga impuestos o trata de evitarlo "como todos los españoles".

Se trata de una grabación efectuada en 1992, pero vista a la luz de los recientes acontecimientos –después de que el rey emérito haya abandonado España mientras se investigan sus supuestos fondos depositados en paraísos fiscales– ha generado cierta indignación entre los tuiteros.

Cuando la periodista británica Selina Scott le pregunta al entonces rey de España si pagaba impuestos, este responde: "¡Y cómo!", riendo junto a su interlocutora.

"No me dirá que, como cada español, usted intenta no pagar impuestos", inquiere entonces la entrevistadora. "No diría eso, pero probablemente...", bromea el monarca, riendo otra vez.

La actitud mostrada entonces por Juan Carlos I ha indignado a algunos usuarios de la red social en estos momentos de especial sensibilidad con respecto a su figura.

Mientras tanto, en España persiste una encendida polémica entorno al último movimiento del rey emérito, que se ha marchado del país sin dar información sobre su destino.

Mientras la prensa nacional especula y baraja paraderos como Portugal o la República Dominicana, la Casa Real española mantiene silencio al respecto.