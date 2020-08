La Embajada de Brasil en Argentina pide a las autoridades de ese país que se abstengan de hacer comparaciones por el manejo de la pandemia

En un fuerte comunicado, la Embajada de Brasil en Argentina instó este lunes a las autoridades de ese país a evitar comparaciones sobre las políticas sanitarias y el impacto de la pandemia en tierras brasileñas.

El documento responde a recientes declaraciones del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, quien durante una rueda de prensa señaló que si Argentina hubiera seguido la "doctrina Bolsonaro", hoy tendría "de 25.000 a 30.000 muertos".

Para la representación diplomática del Gobierno de Jair Bolsonaro, las declaraciones de Gollán "revelan desconocimiento de la realidad brasileña y un posible y condenable deseo de generar polémica con un país amigo de Argentina".

Nota de la Embajada de #Brasil en #Argentina sobre las recientes declaraciones del Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires: https://t.co/427nVpkKeTpic.twitter.com/2oC99U9SqV — Brasil en Argentina (@BrasilBAires) August 3, 2020

La Embajada rechazó además la idea de una "doctrina Bolsonaro", y aclaró que la Constitución de Brasil "atribuye a cada provincia brasileña la responsabilidad por la política de cuarentena".

Por último, el texto señala que es "inadecuado" comparar la situación de Buenos Aires con la de Brasil, dadas las "dimensiones continentales" de su terriotorio y su densidad poblacional, por lo que llamó a las autoridades argentinas a "abstenerse" de hacer "comparaciones que nada aportan y apuntan a generar conflicto entre los dos países".

Luego de conocerse el comunicado, el ministro de Salud bonaerense fue consultado al repecto por la prensa, a lo que respondió: "Yo no hablé de los brasileños, es un pueblo que le tengo una enorme estima. Me importa nada lo que diga alguien con el que no he hablado".

"Hay dos líderes mundiales de relevancia", aseguró Gollán en radio Metro 95.1, "uno en la región nuestra, que es Jair Bolsonaro, y otro que es Donald Trump, que dicen que [el coronavirus] es una 'gripezinha' [gripecita] y que no pasa nada. Eso es muy peligroso. Si la Embajada desvirtúa lo que digo, es una discusión banal".

El Gobierno de Argentina ya había provocado en abril el rechazo de sus pares de Chile, por trazar contrastes entre las cifras de infectados y fallecidos por coronavirus en ambas naciones.

La semana pasada, la Embajada de España salió a desmentir al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien, al anunciar el viernes la extensión del aislamiento social obligatorio, citó como ejemplo de una 'cuarentena intermitente' a ese país europeo, particularmente en las zonas del País Vasco, Cataluña y Barcelona, que según el mandatario peronista habían regresado a un confinamiento "estricto".

"La Embajada de España quisiera aclarar que, desde que el 21 de junio se levantó el estado de alarma, ni Barcelona ni ninguna otra parte del territorio español están en cuarentena, ni estricta ni de ninguna clase", respondió el embajador Javier Sandomingo en un comunicado difundido por La Vanguardia.