López Obrador responde a las críticas citando al papa Francisco: "Defender al pobre no es ser comunista"

El jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, citó al papa Francisco para responder a las críticas de la oposición y del arzobispo emérito de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, quienes afirman que el Gobierno se encamina hacia el comunismo: "Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio", sostuvo el presidente durante su rueda de prensa del miércoles.

En ese tono, López Obrador demostró su admiración por el sumo pontífice, destacando su labor social, y les recomendó a sus detractores seguir de cerca sus palabras: "Me agrada mucho el pensamiento del papa Francisco, quien es excepcional. No puedo decir lo mismo de todos. Es un dirigente espiritual y mundial de primer orden. Me llamó la atención esto, ojalá lo lean los conservadores de México".

Para el mandatario, las críticas hacia su administración se producen porque el Ejecutivo ahora estaría implementado políticas para los sectores más humildes de la sociedad: "El Gobierno no podía seguir secuestrado al servicio de una minoría y dando la espalda al pueblo", subrayó desde la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa.

Así, esta no es la primera vez que López Obrador es vinculado al comunismo. De hecho, el 23 de julio ya había contestado a esta clase de señalamientos: "Cómo va a ser comunista el presidente de México, si va a Washington a ver al presidente Trump, si tenemos buena relación con EE.UU., si somos respetuosos de las libertades. ¿De dónde viene eso? Nada, no hay ningún fundamento, es irracional".

