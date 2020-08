"¿Qué ha pasado? ¿Voy a morir?": habla la novia que estaba siendo fotografiada en el momento de la explosión en Beirut (VIDEO)

La sesión fotográfica de una novia libanesa se vio interrumpida por las potentes explosiones que ocurrieron este martes en Beirut. La mujer, de 29 años, identificada como Israa Seblani, asegura que el ruido fue ensordecedor y que una poderosa onda de choque casi la derriba.

"Todavía estamos en 'shock'. Nunca escuché nada similar al sonido de esta explosión", comentó la joven a Reuters, tras señalar que el incidente "fue extremadamente triste" y que tanto la devastación como el estruendo del estallido son indescriptibles.

La explosión en Beirut interrumpe la sesión fotográfica de una novia https://t.co/nmOr3Rmx3Tpic.twitter.com/2nfjp4yHFN — RT en Español (@ActualidadRT) August 5, 2020

Las imágenes, que inicialmente enfocaban a la mujer con su vestido blanco, captaron el humo en las calles y los daños materiales causados por las explosiones, que ya han dejado 135 muertos y más de 5.000 heridos en la capital del Líbano.

Seblani es médico, trabaja en EE.UU. y había llegado semanas atrás a la ciudad para preparar su boda. Gracias a su profesión, pudo ayudar a personas que resultaron heridas en las cercanías del lugar antes de resguardarse.

"¿Qué pasó durante la explosión aquí? No hay palabras para explicarlo. Me sorprendió, me preguntaba '¿qué pasó?', '¿voy a morir?' '¿cómo voy a morir?'", cuestionó la joven al recordar la tragedia, que aparentemente sucedió por la detonación de casi 2.700 toneladas de nitrato de amonio que llevaban almacenadas en una bodega del puerto de la capital desde 2014.

Entre otros detalles, su esposo Ahmad Subeih, de 34 años, agregó que cuando la pareja regresó al hotel el miércoles para recuperar sus pertenencias y pasaportes, "la escena en la habitación era increíble", pues el lugar también había sufrido varios daños.

Finalmente, la novia lamentó lo sucedido y agradeció el hecho de continuar a salvo a pesar de las circunstancias.