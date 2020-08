"La Cuarta Transformación no existe": El audio filtrado en redes que desvela el desinterés de López obrador en temas de Medio Ambiente

Un audio filtrado en redes puso de manifiesto las contradicciones y disputas que existen al interior del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de una dura crítica realizada por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo, quien aseguró que el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) que abandera el mandatario "no existe" y está lleno de "contradicciones".

"Efectivamente la 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas", señala Toledo en lo que parece ser una reunión a puerta cerrada.

En el audio, con una duración de casi seis minutos, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nombrado por López Obrador en mayo de 2019, asegura que la agenda ambiental tampoco es prioridad del presidente.

"No estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes (...) No debemos idealizar la 4T. El gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que compartimos aquí todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente", denuncia Toledo.

A lo largo del audio, Toledo narra y describe una serie de casos concretos en los que se manifestarían estas contradicciones y disputas internas.

Agronegocios en beneficio de corporaciones

Una de las críticas más duras de Toledo es contra su compañero de gabinete, Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader).

"Está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología, y tratan de imponer, digamos, toda la visión que ha imperado o que impera en el mundo con las grandes corporaciones", dice Toledo.

El secretario también acusa al empresario Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, de boicotear acciones a favor del medio ambiente.

"Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centrabilidad y poder dentro del gobierno, dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología, todo el tiempo", dice.

Según Toledo, fue citado por Romo a varias reuniones para evitar que la Semarnat prohibiera el uso del glifosato, principal plaguicida, luego de que la Sader y otras 20 embajadas en México presionaron para seguir utilizando el químico, vinculado al uso de semillas transgénicas promovidas por grandes empresas trasnacionales.

Otro ejemplo similar, al que hace referencia Toledo, es el impulso a la siembra de algodón transgénico.

Pero el funcionario incluso señala a López Obrador de impulsar un negocio que beneficiaría a una lechera estadounidense con tierras ejidales en el sur del país.

"Hace como dos meses el presidente convocó a una reunión de gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que quería, afortunadamente no se logró, impulsar un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche, en Tabasco. Miles de hectáreas para hacer un gran proyecto de producción lechera, en un modelo totalmente de agronegocio", critica.

Apoyo a cervecera y mineras

Toledo también comenta otros tres casos emblemáticos donde las presiones de sectores económicos estarían en contra del cuidado del medio ambiente.

Uno hace referencia a las gestiones que realiza la Secretaría de Gobernación para apoyar la instalación de la cervecera Constellation Brands en México, luego de que comunidades de la ciudad de Mexicali, Baja California, se opusieran al proyecto debido a las grandes cantidades de agua que requeriría la planta cervecera en una zona desértica que, a decir de los pobladores, se traduciría en un proceso de despojo del vital líquido.

En marzo de 2020, tras una consulta ciudadana, los pobladores de la región votaron en contra del proyecto, lo que provocó que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) denegara los permisos para la operación de la cervecera en Mexicali, que ya había invertido 1.400 millones de dólares en la nueva planta.

Toledo también reprocha que la Secretaría de Economía haya impulsado al sector minero, y que incluso el mismo Alfonso Romo lo convocase a una reunión "con el dueño de Grupo México para tratar de convencerle de que fueran "más accesibles".

Grupo México, la principal compañía minera del país, fue responsable del mayor desastre ambiental en la historia de México, luego de verter 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a los ríos Sonora y Bacánuchi, el 6 de agosto de 2014.

Un hecho que se repitió en julio de 2019, luego de que otra minera de Grupo México derramara 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, sin que hasta el momento la empresa haya recibido una "sanción ejemplar", como exigían organizaciones civiles y ecologistas.

Toledo también afirma tener diferencias con Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, aunque no ofrece más detalles.

Sin renuncia

Al ser cuestionado sobre el audio filtrado, el presidente López Obrador indicó que no ha sostenido una conversación con Toledo sobre el tema, y añadió que este tipo de desacuerdos son algo común en los procesos de transformación como el que vive México.

"No he podido hablar con él. Pero esto es, yo diría normal, en un proceso de cambio de transformación", dijo en su conferencia matutina del 6 de agosto, realizada en Ciudad Obregón, Sonora.

En este sentido, negó que el actual secretario de Medio Ambiente le hubiera presentado la renuncia.

"En el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias. No hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen. Desde luego, yo soy el responsable del resultado final. Yo soy el que al final decido", concluyó el mandatario.

Manuel Hernández Borbolla

