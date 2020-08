Calcetines sucios y gafas 'Ray-Ban': varios estadounidenses reciben otros paquetes misteriosos desde China, pero no contienen semillas

Decenas de residentes de EE.UU., así como de Canadá y el Reino Unido, han recibido encomiendas procedentes del país asiático que no habían pedido.

Varios residentes de EE.UU. han recibido por correo otros misteriosos paquetes procedentes de China que no habían ordenado, pero el contenido de esas encomiendas no eran semillas sino diversos objetos que van desde calcetines sucios hasta mascarillas médicas, informa el diario New York Post.

Es el caso de Faith Tankersley, un residente en Atlanta (Georgia) quien ha recibido una copia china de gafas de sol de la marca Ray-Ban. "No creo que la gente esté enviando esto de buena fe", y "temo que pueda haber algo perjudicial" para los destinatarios, dijo Tankersley.

Otra residente de esa ciudad relató que en julio pasado recibió un paquete procedente del país asiático con mascarillas, aunque ella no las había solicitado. Encomiendas similares les llegaron a algunas personas que viven en el estado de Nueva York.

"Calcetines usados"

Mientras que otro domiciliado en ese estado reveló que había recibido un paquete con unos calcetines aparentemente sucios. "No había ninguna factura" ni nota adjunta, dijo Dawn Proctor. "Los calcetines parecían usados. Nos reímos de eso. Pensé que era extraño y los tiré a la basura", agregó.

A finales de julio, decenas de residentes de EE.UU., así como de Canadá y el Reino Unido, informaron haber recibido paquetes con semillas procedentes de China que no habían pedido. La semana pasada el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura identificó algunas de las semillas, y determinó que se trataba de plantas que no representan ningún peligro.

Según esa agencia, los paquetes podrían ser parte de una estafa en la que una compañía envía paquetes a los consumidores y luego escribe reseñas positivas falsas sobre el producto en nombre de la persona que lo ha recibido. Además, algunos de los paquetes estaban mal etiquetados e indicaban que contenían joyas.

