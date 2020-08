VIDEO: SpaceX lanza el cohete Falcon 9 con 57 satélites Starlink

El cohete Falcon 9 de SpaceX ha sido lanzado desde desde Cabo Cañaveral (EE.UU.), para poner en órbita un nuevo lote de 57 minisatélites Starlink, en el marco del despliegue de la red global de cobertura de Internet que realiza la compañía.

Aproximadamente nueve minutos después del lanzamiento, la primera etapa del vehículo de lanzamiento aterrizó en la plataforma Of Course I Still Love You, en el océano Atlántico.

Además de los mencionados Starlink, el cohete ha puesto en órbita dos satélites de la empresa BlackSky. El lanzamiento se pospuso repetidamente.

Se trata del décimo lote de satélites Starlink y el quinto vuelo para la primera etapa del Falcon 9. Las misiones anteriores incluyen el primer lanzamiento en modo no tripulado de la nave espacial Crew Dragon en marzo de 2019, el lanzamiento del satélite RADARSAT en órbita en junio de 2019, así como los lanzamientos de la cuarta y séptima constelaciones de Starlink.