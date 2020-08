Los asintomáticos con covid-19 portan altas cantidades del virus y pueden ser igual de contagiosos

Las personas con coronavirus asintomáticas son portadoras de la misma cantidad de virus en su nariz, garganta y pulmones que las personas que presentan signos de la enfermedad, y durante casi el mismo tiempo, según un estudio publicado esta semana en la revista JAMA Internal Medicine.

La investigación, llevada a cabo en Corea del Sur, ofrece una prueba de que las personas aparentemente sanas pueden contagiar a otros. El equipo dirigido por Seungjae Lee, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Soonchunhyang, analizó en el mes de marzo 1.886 hisopos tomados de 303 personas que dieron positivo por covid-19 en un centro de aislamiento de la localidad de Cheonan.

Al inicio del estudio, 193 eran sintomáticas y 110 asintomáticas. De los pacientes inicialmente asintomáticos, 89 (cerca del 30 % del total) parecían sanos en todo momento, mientras que 21 desarrollaron síntomas. Los participantes eran en su mayoría jóvenes.

El nuevo estudio, que midió el material genético del SARS-CoV-2 en los pacientes, también mostró que podía detectarse altas cantidades del virus en el tracto respiratorio de las personas sin síntomas durante períodos de tiempo significativos. Desde el diagnóstico hasta que dieron resultados negativos en las pruebas, tomó en promedio 17 días en los casos asintomáticos, y 19,5 días en aquellas personas con signos de la enfermedad.

Los resultados arrojados por esta investigación parecen concordar con estudios anteriores que sugieren que un porcentaje significativo de la población de personas infectadas parecen aparentemente sanos, pudiendo ser un importante foco de contagio sin que lo sepan.

"Son datos importantes", afirmó a The New York Times Benjamin Cowling, epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong, que no participó en el trabajo. "Confirma lo que hemos sospechado durante mucho tiempo: que los casos asintomáticos pueden transmitir la infección", subrayó.

Los autores del documento concluyen destacando la importancia de mantener controles en la población y "aislar a los pacientes asintomáticos" para poder controlar la propagación del brote.