Una reconstrucción facial en 3D confirma que Rafael sí está enterrado en el Panteón de Roma

Ricostruito per la prima volta in 3D il volto di #Raffaello. Lo studio conferma che i resti custoditi al Pantheon appartengono all'artista. "Emerge il volto di un uomo maturo, non idealizzato" Raoul Carbone @unitorvergata@bruffolo1, #GR1 👉 https://t.co/rAVZObgpLOpic.twitter.com/mRWKdKIzBD