'El amor no es turismo': la UE responde al SOS de las parejas mixtas separadas por el covid-19

El grupo de Facebook #Love is not tourism lanzó un llamamiento a Bruselas para que levante las restricciones de viaje entre países para las parejas binacionales, estén o no cansadas.

La pandemia de coronavirus, el cierre de fronteras y la imposibilidad de viajar separó esta primavera a muchas familias y parejas.

Cuando mejoró algo la situación sanitaria, los países de la Unión Europea aliviaron las restricciones y abrieron sus fronteras entre sí y con algunos otros países donde la situación con covid-19 estaba bajo control, lo que permitió reencontrarse a muchos matrimonios.

Sin embargo, la UE sigue cerrada para Estados Unidos, Rusia, y la mayoría de los países de América Latina, África y Asia, lo que impide a sus ciudadanos reunirse con sus parejas que viven en el Viejo Continente y con quienes no están casados.

Cansados de las relaciones virtuales, muchas parejas separadas formaron un frente común en el grupo de Facebook #Love is not tourism (Amor no es turismo), con el objetivo de llamar la atención de las autoridades europeas para que levanten las restricciones de viaje para las parejas binacionales, estén o no casadas. En pocas semanas, el grupo, creado por Felix Urbasik, ya contaba con miles de personas unidas por el mismo problema y la misma angustia.

Y parece que han sido escuchados, pues la Comisión de la Unión Europea llamó a los países miembros a permitir la entrada a aquellas personas que tienen relaciones con ciudadanos europeos.

Por ahora solo República Checa, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega y Suiza permiten a sus ciudadanos reunirse con parejas con las que no están casadas. Alemania anunció que seguirá sus pasos la semana que viene, mientras que Francia prometió resolver el problema en los próximos días.