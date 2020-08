Brasil supera las 100.000 muertes por covid-19: el coronavirus se cobra en 50 días las mismas vidas que en 3 meses

Brasil superó los 100.000 casos mortales por covid-19 tras el repunte de muertes registrado este sábado. Según el último reporte del Consejo Nacional de Secretarios de Salud (CONASS), 100.477 personas murieron a causa del nuevo coronavirus en el país, que suma 3.012.412 contagios desde el inicio de la pandemia tras los 49.970 nuevos positivos.

Desde que Brasil registrara sus primeros casos a finales de febrero, el coronavirus mató a 50.000 personas en tres meses y en solo 50 días se cobró la vida de otros 50.000 infectados. Mientras tanto, en la mayoría de las ciudades la pandemia no ha supuesto un impedimento para la reapertura de tiendas y restaurantes.

"Deberíamos estar desesperados, esto es una tragedia como una guerra, un conflicto armado. Pero Brasil está en anestesiacolectiva", comentó a Reuters el infectólogo José Davi Urbaéz, portavoz de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas (SBI).

Roberto Medronho, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río de Janeiro, recordó que en los últimos cien años Brasil ha vivido varias pandemias, epidemias y peligrosos brotes de enfermedades, como la gripe porcina, el cólera, el dengue, el virus del zika, la fiebre chikungunya, la tuberculosis, la malaria o la enfermedad de Chagas, pero "ninguna de estas enfermedades dejó tantos brasileños muertos en tan poco tiempo" como el covid-19.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, calificó en su día la enfermedad vírica de "gripezinha" y se opuso a los cierres y medidas de restricción de los gobernadores. En este sentido, el mandatario ha sido muy criticado por su gestión de la pandemia en el país, epicentro del brote en el continente. Durante meses, en plena crisis sanitaria, Bolsonaro asistió a numerosos actos públicos sin mascarilla y sin respetar las normas de distanciamiento social.

El pasado 23 de junio, un juez federal en Brasil ordenó a Bolsonaro el uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos del Distrito Federal, donde se ubica la capital, Brasilia. El incumplimiento de la orden conlleva una multa de hasta 2.000 reales (unos 380 dólares).

Por su parte, Alexandre Naime, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidade Estadual Paulista (Unesp), señaló a Reuters que las cifras claramente "muestran que no es una 'gripezinha', un resfriado", sino que "es una enfermedad muy grave, no es algo dentro del rango normal, no es para relativizar".