Un reporte confirma que Trump realmente quería agregar su rostro al Monte Rushmore

Un reporte de The New York Times parece confirmar los rumores sobre la intención de Donald Trump de ser agregado al Monte Rushmore, el famoso complejo tallado en una montaña en el estado de Dakota del Sur, en el que figuran los rostros de 18 metros de altura de los presidentes estadounidenses George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

El medio revela que en 2018, la entonces representante republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, se reunió con el mandatario por primera vez en la Oficina Oval, y él le dijo que su sueño era que su rostro terminara en el Monte Rushmore. La política se rió en respuesta, pero aparentemente Trump no bromeaba.

"Dijo: 'Kristi, ven aquí. Estrecha mi mano'. Le estreché la mano y le dije: 'Sr. Presidente, debería venir a Dakota del Sur alguna vez. Tenemos el Monte Rushmore'. Y él dice: '¿Sabes que es mi sueño tener mi rostro en el Monte Rushmore?' Me eché a reír. Pero él no se rió, así que hablaba totalmente en serio", recordó Noem, quien ahora es gobernadora del estado.

Cuando el presidente volvió a plantear la idea en uno de sus mítines ese mismo año, afirmó que estaba bromeando. Luego se quejó de que los medios de comunicación informarían que él pensaba que debería estar en el Monte Rushmore.

Pero del reporte del medio se desprende que el año pasado un asistente de la Casa Blanca se puso en contacto con la oficina de la gobernadora para preguntar, según un funcionario republicano familiarizado con la conversación, "cuál es el proceso para agregar presidentes al Monte Rushmore".

Además, el diario afirma que cuando el mandatario viajó a Dakota del Sur el pasado 4 de julio para celebrar el Día de la Independencia y dar un discurso en el Monte Rushmore, Noem lo recibió con un regalo inusual: una réplica de poco más de 1 metro del icónico monumento que incluía una quinta imagen presidencial: la de Trump

¿Hay espacio para una quinta cara en el Monte Rushmore?

Lamentablemente para Trump, agregar otra cara al monumento es imposible. El Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. dice que no hay una superficie segura en la montaña, reseña Argus Leader.

De acuerdo con Maureen McGee-Ballinger, representante del monumento, durante años la gente ha sugerido agregar los bustos de otros presidentes al monte: Franklin Roosevelt, John F. Kennedy y Ronald Reagan, entre otros. El sitio web MakeRoomonRushmore.com aboga por la presencia de Obama.

Sin embargo, "las adiciones no son posibles por dos razones", destacó. "Primero, la roca que rodea las caras talladas no es adecuada para tallado adicional. Cuando Gutzon Borglum, el escultor del Monte Rushmore, murió en 1941, su hijo Lincoln Borglum cerró el proyecto y declaró que no ya no había más roca para tallar", apunó la funcionaria.

Además, el representante explicó que el monumento representa los ideales y el significado por el cual fue fundado, sin la adición de otras figuras.

"En segundo lugar, el Monte Rushmore fue esculpido por Gutzon Borglum para representar los primeros 150 años de la historia de EE.UU.: el nacimiento, el crecimiento y la preservación de nuestro país. Eligió a los cuatro presidentes (Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln) para representar los principios de nuestra forma actual de gobierno y no para representar a los individuos mismos", señaló McGee-Ballinger.