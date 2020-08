"Deberían buscarlo en el río": Exestrella de la WWE afirma que "hizo desaparecer" a un hombre que quería abusar de él y provoca una pesquisa policial

La exestrella de la WWE, Marty Jannetty, afirmó el pasado miércoles que "hizo desaparecer" a un hombre que quería abusar de él cuando tenía 13 años. A través de una publicación en su cuenta de Facebook, el exluchador, ahora de 60 años, reveló que fue atacado por un vendedor de marihuana mientras trabajaba en una bolera en Columbus (EE.UU.). "Me puso las manos, me arrastró hasta la parte trasera del edificio, ya sabe lo que iba intentar hacer", reza la publicación, citada por RingsideNews.

"Esa fue la primera vez que hice desaparecer a un hombre. Nunca lo encontraron, deberían haber mirado en el río Chattahoochee", continua el mensaje, actualmente eliminado. Asimismo, Jannetty, aseguró haberse quedado "satisfecho" con sus acciones por saber que el agresor "no iba a volver a hacerlo con otro niño".

Sus palabras llamaron la atención de las autoridades, y la capitana del Departamento de Policía de Columbus, Joyce Dent-Fitzpatrick, comunicó que se abrió una investigación para comprobar la veracidad de la publicación.

"En este momento lo vemos como un caso de persona desaparecida", dijo a People. "Estamos tratando de contactar a las personas que pueden haber estado aquí durante ese período o saber algo sobre alguien desaparecido durante ese tiempo para hacernos una idea". Según Dent-Fitzpatrick, los detectives se centrarán en los años 1973, 1974 y 1975.

"No dije que lo maté. Dije que desapareció"

Frente a la creciente especulación alrededor de lo que podría interpretarse como una confesión de asesinato, Jannetty dio una entrevista al canal de YouTube Boston Wrestling MWF y ofreció detalles sobre el supuesto incidente. "Casi me violan. Si no hubiera podido manejarlo, ese tipo me habría violado", alegó el hombre. "No dije que lo maté. Dije que desapareció".

Según explicó, su atacante trabajaba en la recepción del establecimiento y era conocido por vender marihuana. Cuando Jannetty intentó comprarle droga el hombre supuestamente le ofreció hacer los tratos en su vehículo, aparcado afuera, condición que el adolescente aceptó. No obstante, reveló que ahí fue atacado por el traficante y este lo arrastró a la zona trasera de la bolera, donde intentó quitarle los pantalones.

"Probablemente no necesito decir esto, pero había un ladrillo allí", dijo Jannetty. "No puedo decir que mereciera ser asesinado, no dije que lo maté. No puedo decir que mereciera morir, pero merecía recibir un golpe. Y cuando le estaba golpeando en la cabeza con un ladrillo, solo estaba tratando de golpearle el culo. No estaba tratando de matarlo".

"¿Se imagina arrastrándolo al río y arrojándolo? ¿Y luego descubrir en las noticias que el tipo ha desaparecido?" comentó Jannetty durante la entrevista. "Conoces al tipo. Y sabes más que eso. Eso me afectó mucho, hermano", concluyó Jannetty.

Durante su carrera deportiva, fue campeón por parejas y miembro del famoso dúo The Rockers con Shawn Michaels. Jannetty también ganó un campeonato intercontinental para la entonces WWF, a principios de la década de 1990.