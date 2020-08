Muere a los 70 años James 'Kamala' Harris, famoso exluchador de la WWE, tras ser diagnosticado con coronavirus

El exluchador de la WWE James Harris, más conocido como 'Kamala', murió a los 70 años de edad, informó el 9 de agosto la empresa sin precisar la causa de su muerte.

Por su parte, el periodista de Bleacher Report, Jason King, aseguró que se puso en contacto con la esposa de Harris, y esta le informó que el pasado miércoles el exluchador había sido diagnosticado con coronavirus y falleció el domingo tras sufrir un paro cardíaco.

'Kamala' fue una figura de la lucha en la década de 1980, cuando llegó a enfrentarse a estrellas como Hulk Hogan, André the Giant, The Undertaker o Jake 'The Snake' Roberts. Con sus 2 metros de altura y más de 170 kilos de peso, el personaje de 'Kamala', un ugandés con taparrabos y máscara de guerrero africano, enloquecía a los fanáticos de la entonces WWF.