Calderón contesta a las críticas de López Obrador recordándole quién saludó a la madre del 'Chapo' (y el presidente le responde)

"Yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del 'Chapo', yo no liberé a ningún criminal", dijo el exmandatario después de que el actual jefe de Estado calificase su administración de "narcoestado".

El expresidente de México Felipe Calderón respondió al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien calificó a su administración de "narcoestado", afirmando que no es él quien "anda saludando a la mamá del 'Chapo' Guzmán".

"A mí me pueden criticar por muchas cosas, pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá del 'Chapo', yo no liberé a ningún criminal. Yo soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de EE.UU.", afirmó Calderón en entrevista con Grupo Fórmula.

Las palabras del exmandatario se produjeron después de que López Obrador, en su conferencia matutina del lunes, calificase la administración de su antecesor de "narcoestado", cuando hacía referencia al juicio que se está llevando a cabo en EE.UU. contra el que fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, Genaro García Luna, acusado de un delito de blanqueo de dinero y de recibir sobornos.

Las declaraciones del actual presidente desataron un intercambio de acusaciones entre ambos políticos, quienes se reprocharon mutuamente haber apoyado al Cártel de Sinaloa.

Calderón denuncia una "persecución política"

Calderón, quien gobernó de 2006 a 2012 bajo el Partido Acción Nacional (PAN), acusó a la actual administración de emprender una persecución política en su contra y denunció que algunos funcionarios habrían filtrado documentos en su contra a la revista Proceso, que lo implican en el esquema de corrupción de Odebrecht.

"Lo que están haciendo es utilizar la Justicia o la Fiscalía, no para hacer justicia, sino para asustar o querer asustar o castigar a enemigos políticos, adversarios del gobierno que saben que les pueden quitar la mayoría en el 2021, esta es una persecución política que no tiene base", dijo en otra entrevista con la misma radiodifusora.

“Me hacen los mandados”, dijo @FelipeCalderon sobre las acusaciones donde se le señala de haber participado en el esquema de corrupción de #Odebrecht. El presidente @LopezObrador_ aseguró que no hay una investigación en contra del ex presidente pic.twitter.com/ud7dwqK7Vt — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 11, 2020

Calderón también criticó el ambiente de inseguridad que existe en México y el trato "preferencial" que ha recibido el exdirector de Pemex. Emilio Lozoya está acusado por diversos casos de saqueo a las arcas públicas; sin embargo, ha evadido ir a prisión luego de que, en un hecho inédito en el país, el político de alto perfil haya decidido cooperar con las autoridades mexicanas para develar la red de corrupción de la que formaba parte.

López Obrador responde

En la conferencia matutina de este martes, un día después de las declaraciones de Calderón, López Obrador acusó a su adversario político de premiar a policías como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, colaboradores de García Luna también vinculados por narcotráfico en EE.UU.

"Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de EE.UU. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública. Y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba", expresó el mandatario.

-AMLO le dice al expresidente Calderón que no se enoje, pues García Luna fue su Secretario de Seguridad-Reitera que volvería a saludar a la mamá de El Chapo y a liberar a Ovidio-Recomienda que se serenen porque el que nada debe, nada teme 🦆 pic.twitter.com/sPBrbJtooz — Avi 😷🦆 (@avieu) August 11, 2020

López Obrador también respondió a los cuestionamientos de su antecesor por saludar a la madre del 'Chapo' Guzmán y haber permitido la liberación de su hijo, el también narcotraficante Ovidio Guzmán, durante un fallido operativo conocido como el 'Culiacanazo', en octubre de 2019, luego de que los narcotraficantes amenazaron con hacer daño a población civil.

"Que por qué saludé yo a la mamá de Guzmán Loera... la volvería a saludar si la encuentro a la señora, ahora ya no de mano porque no puedo, pero por qué no voy a saludar a una señora", dijo el presidente.

"Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo. Pero que él nos diga todo lo que sabe de García Luna, porque fue su secretario", enfatizó López Obrador.

El mandatario también recordó el tema de la entrada de armas desde EE.UU. a México, el cual, dijo, fue apoyado por la administración de Calderón mientras "gobernaba el narco". "La autoridad estaba al servicio del narco", denunció.