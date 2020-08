Economista, sobre la constante subida del oro: "Es el mercado alcista del metal dorado menos querido que he visto jamás"

A pesar del sostenido crecimiento de los precios del oro y de la plata registrados en las últimas semanas, todavía los metales preciosos siguen siendo vistos con escepticismo por los inversores, opina el veterano economista y corredor bursátil Peter Schiff.

En su podcast el experto indicó que incluso con el cambio en las ventas del viernes pasado, cuando el precio del oro bajó unos 40 dólares en cierto momento, el precio del metal dorado al cierre estaba por encima de los 2.000 dólares, un aumento del 3 % respecto a la semana pasada y alcanzando la novena semana consecutiva al alza. Además, la plata, que estuvo temporalmente por debajo de los 28 dólares por onza, cerró a más de 28 con una ganancia semanal del 15,5 %.

"He hablado de este fenómeno en este podcast muchas veces: los títulos de oro no han confirmado de verdad el mercado alcista aunque este sí tiene lugar. No lo hemos visto en los títulos de oro", dijo el analista.

Schiff mencionó el argumento divulgado de que un mercado alcista del oro es imposible sin una dinámica semejante en la plata.

"Vale, ahora también es alcista el de la plata, con un salto significativo del precio de la plata. Sin embargo, la gente no cree en este mercado alcista. Probablemente, es el mercado alcista de oro menos querido que he visto jamás en mi carrera", señaló.

El economista explicó que mientras que aquellos que invierten en oro y plata físicos son inversores individuales o, en el caso del oro, bancos centrales que lo ven como una alternativa a las monedas fiduciarias de las que están saliendo, los que compran títulos de oro son principalmente especuladores bursátiles que no creen que el crecimiento va a ser duradero.

"No creen que las empresas mineras de oro van a beneficiarse del crecimiento provisional de los precios de oro. Mucha gente parece pensar que el crecimiento es simplemente efecto del covid-19", dijo.

Mientras tanto, señaló, los indicadores fundamentales son mejores que nunca: la Reserva Federal está imprimiendo billones de dólares, su presidente ha negado estar planeando elevar las tasas de interés y hay informaciones de que el banco central se va a comprometer a aumentar la inflación. "Todo esto [da una perspectiva] muy optimista para el oro", precisó Schiff.

