Un tiburón considerado "perdido" por la ciencia es redescubierto 120 años después

El nuevo proyecto documental de Forrest Galante, que se especializa en la observación de animales al borde de la extinción, muestra imágenes de un tollo dentiplano (Scylliogaleus quecketti), un tiburón de la familia Triakidae que se consideraba perdido para la ciencia durante 120 años.

La especie, descrita por primera vez en 1902, tiene un tamaño de 80 a 100 cm y no es peligrosa para los humanos. Habita en las costas de la Sudáfrica subtropical, en la parte occidental del océano Índico, pero los científicos no habían podido estudiarlos desde hace más de un siglo, por lo que no sabían si se había extinguido, dijo Galante al Newsweek.

Tras hablar con pescadores de la zona que afirmaban haber capturado algún ejemplar en sus redes en el pasado, el biólogo y su equipo consiguieron acotar las áreas de posible aparición del tollo deltiplano y finalmente atrapar uno.

"Estaba conmocionado, absolutamente conmocionado", dijo Galante. "Literalmente, estaba sosteniendo físicamente en mis manos a este animal perdido, a este animal que la ciencia no había visto en 120 años. Se me pone la piel de gallina con solo pensar en eso".

El equipo tomó las medidas del escualo, le colocó un dispositivo de monitoreo para rastrear sus movimientos y lo devolvió al océano. Según Galante, el animal sigue vivo y está "perfectamente sano".

El documental, titulado 'Extinct or Alive: Land of the Lost Sharks' ('Instinto o Supervivencia: Tierra de tiburones perdidos'), se estrena este 11 de agosto en la cadena Discovery Channel.