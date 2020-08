Liberan al periodista ruso Maxim Sólopov, detenido en Minsk mientras cubría las protestas durante la jornada electoral

El periodista ruso y corresponsal del portal Meduza, Maxim Sólopov, ha sido liberado este martes después de haber sido detenido por la Policía bielorrusa cuando cubría las protestas en Minsk durante la jornada electoral, informa Meduza. Sólopov ha sido liberado de un centro de detención y entregado al personal de la embajada rusa en Bielorrusia. Se reporta que en breve podrá salir del país.

No se pudo establecer contacto con el periodista durante aproximadamente 43 horas, tiempo en el que las autoridades bielorrusas no proporcionaron ninguna información sobre su paradero, señalan desde Meduza.

Durante el arresto el periodista fue golpeado y ha sufrido un leve traumatismo craneoencefálico. Por su parte, el portal Daily Storm publicó un video de la detención de Sólopov, que muestra cómo los agentes de policía golpearon al corresponsal con porras.

Durante la misma jornada el fotocorresponsal de RIA Novosti, Ilyá Pitaliov, también ha sido liberado de un centro de detención. No obstante, aún no se ha proporcionado información sobre el destino de dos colaboradores de la agencia de videos Ruptly, con los cuales no se puede establecer contacto desde hace dos días.

Serguéi Kamenétskiy y Alexander Kovalév enviaron su último mensaje que decía "estamos detenidos" el 9 de agosto por la mañana, desde entonces la comunicación con ellos se ha perdido.