"Soy el mejor en crear una carnicería": Gaethje promete crear una "zona de muerte" para Nurmagomédov durante su combate por el título de la UFC

Justin Gaethje advierte con "crear una carnicería" en la pelea por el título del campeón indiscutido en peso ligero de la UFC contra el invicto Khabib Nurmagomédov. El duelo se disputará el 24 de octubre en un lugar todavía no anunciado. Se espera que sea en la 'Isla de la lucha' en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

El estadounidense Gaethje es considerado por ahora la mayor amenaza para el ruso, que está 28 – 0 como profesional, un balance estremecedor, algo que a Gaethje no le asusta.

"Va a haber una zona enfrente de mí. No es muy grande. Va a ser una zona de muerte, y tengo que representar a la muerte cada vez que él entre a esa zona", dijo el número uno del ranking en el podcast 'Believe You Me' de Michael Bisping el 11 de agosto. "Soy el mejor en crear una carnicería, en crear encontronazos", dijo.

Para Gaethje, cuyo récord en MMA es 22 victorias y 2 derrotas, parece claro que "El Águila" Nurmagomédov tiene su talón de Aquiles. "Creo que su mayor debilidad es que se cree infalible", dijo durante la entrevista.

Asimismo, no esconde su plan de pelea. Aunque quedan más de dos meses, ya lo tiene bien formulado: "Mi meta cuando esté ahí dentro es causar tantas colisiones como me sea posible. Ya sea si nuestros cuerpos se chocan, nuestras cabezas se chocan, nuestros hombros se chocan, mi puño golpeando su cabeza o su puño golpeando la mía. No importa cómo. Necesito crear un 'cataclismo' porque es la única forma de derrotar a este tipo".

Las declaraciones del estadounidense se producen pocos días después de que su próximo contrincante le lanzara una amenaza, prometiendo llevarlo "al océano más profundo y ahogarlo".

Sin embargo los hechos hablan mejor que las palabras. Gaethje tiene un dato a su favor: su victoria más significativa tuvo lugar este 9 de mayo ante Tony Ferguson, mientras que Khabib lleva sin competir desde el 7 de septiembre del 2019 al derrotar a Dustin Poirier. Además el ruso está recuperándose de la muerte de su padre y entrenador Abdulmanap, que falleció este julio por complicaciones del covid-19.

A pesar de la pérdida que sufrió el luchador ruso, el peleador Daniel Cormier confesó este martes a Los Angeles Times que cree que Nurmagomédov se alzará con la victoria y que la muerte de su padre podría servirle de motivación, ya que querrá honrar su memoria.