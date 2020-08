Gonzalo Higuaín estaría en la 'lista negra' del técnico Andrea Pirlo en el arranque de su ciclo en la Juventus

Menos de una semana después de la llegada a la Juventus de Turín de Andrea Pirlo como técnico, el exfutbolista italiano ya alista cambios de fondo en la plantilla para arrancar su ciclo y dejar atrás la reciente eliminación del equipo en octavos de final de la Liga de Campeones.

De acuerdo con medios italianos, el nuevo entrenador ya entregó una lista de varios jugadores prescindibles, que podrían ser vendidos en el actual mercado de pases, y parece ser que el delantero Gonzalo Higuaín, quien todavía un tiene un año de contrato, es uno de ellos.

Se especula que la salida del 'Pipita' podría ser compensada con el regreso del español Álvaro Morata, actual atacante del Atlético de Madrid y bien conocido por Pirlo, ya que ambos tuvieron la oportunidad de jugar juntos en la Juve entre 2014 y 2015.

No obstante, la oferta de venta del Atlético sobre el delantero madrileño en el mercado ronda los 70 millones de dólares, una suma que requiere un esfuerzo económico que el club italiano podría no estar dispuesto a hacer en medio de la apretada situación debido a la pandemia de coronavirus. Además, la 'Vecchia Signora' busca reducir significativamente los costos asociados con los salarios del equipo y ahorrar lo máximo posible, recoge el portal Virgilio Sport.

En la rampa de salida de la Juventus figuran también Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Aaron Ramsey, Douglas Costa, entre otros. Asimismo, hay rumores de que Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala podrían dejar el equipo turinés, pero no por decisión del técnico. Esta semana un medio francés señaló que el representante del portugués, Jorge Mendes, habría iniciado conversaciones con el director deportivo del Paris Saint-Germain (PSG), aunque el club no ha confirmado esta información. Mientras tanto, se habla de una oferta, hasta ahora no formal, por el argentino por parte del Real Madrid.

