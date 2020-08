EE.UU.: Arrestan a un miembro de CJNG en la que podría ser la mayor incautación de heroína en la historia del estado de Georgia

Un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido arrestado en Atlanta (Georgia, EE.UU.) durante una operación conjunta de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Justicia del Distrito norte de Georgia ha comunicado que Antonio DaShawn Daniels, más conocido como 'Freckleface Shaw' (que podría traducirse como 'el Pecoso'), el 11 de agosto "fue acusado formalmente de cargos federales relacionados con posesión con la intención de distribuir heroína, cocaína y marihuana y posesión de un arma de fuego para promover el tráfico de drogas".

El hombre resultó ser uno de los principales operadores de la organización en esa ciudad estadounidense. "La cantidad de drogas, dinero y armas de fuego presuntamente controladas por Daniels destaca por la magnitud del tráfico de heroína y cocaína en esta comunidad por traficantes de drogas locales con vínculos de alto nivel con organizaciones internacionales de tráfico de drogas", señaló el fiscal federal Byung J. Pak.

En octubre de 2019, los agentes federales descubrieron libros de contabilidad de una organización de tráfico de estupefacientes con sede en México en la que figuraba que Daniels había recibido más de 1.000 kilos de cocaína entre agosto de 2018 y octubre de 2019. Asimismo, se reflejaba que el detenido entregó a la organización más de 31 millones de dólares provenientes de drogas.

"En realidad, trabajamos este [caso] al revés. Hicimos varias incautaciones en México, una de ellas de más de 7 millones de dólares en efectivo. En base a algunas cosas que descubrimos, identificamos a 'el Pecas', o Daniels, como responsable de distribuir [droga], siendo el contacto principal del Cártel Jalisco Nueva Generación aquí en Atlanta", dijo el agente especial de la DEA Robert Murphy.

Los investigadores identificaron varios apartamentos y casas en Atlanta que Daniels supuestamente usaba para preparar y distribuir sus mercancías, y el pasado 27 de julio procedieron a registrar esos lugares y arrestar al sospechoso. Durante la operación, los agentes confiscaron unos 170 kilos de heroína, 10 de cocaína, 8 de marihuana, más de 1 millón de dólares en efectivo y 41 armas de fuego.

Las autoridades destacaron que la incautación de esta cantidad de heroína puede ser la más grande en la historia del estado. "Eso es una cantidad increíble de heroína. Realmente, igual que los agentes que trabajan en este caso, me quedé atónito. Si me preguntaran si alguna vez hubo un mercado de tanta heroína en este lugar, habría dicho que no. Obviamente, estaba equivocado", confesó Murphy.