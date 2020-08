Jair Renan, el hijo menor de Bolsonaro, contrae el coronavirus

"Vamos pra rua na pandemia, tá ok? Pô, que pandemia, malandro? Isso é história aí da mídia, pra trancar você em casa (...) Pô, é só uma gripezinha, irmão, vai tomar no cu. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando"- Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente pic.twitter.com/0IPjkaEaU2