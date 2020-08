López Obrador, sobre su pleito con Felipe Calderón: "Yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que ya perdonó a su antecesor, Felipe Calderón, por "robarle la Presidencia" en las elecciones de 2006.

"Está enojado el expresidente (Felipe) Calderón conmigo, dice que hay persecución política. Nada de eso. Yo ya lo perdoné, nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio", afirmó.

De gira por Acapulco, en el estado de Guerrero, el mandatario mexicano se refirió así a los señalamientos de "persecución política" realizados por Calderón en diversos medios.

Esto explica la persecución que sin fundamento ni derecho el presidente ha desatado contra nosotros, utilizando a la Justicia con propósitos políticos y contraviniendo la ley en materia de Admon de Justicia; ¡seguiremos adelante!. #MéxicoLibreVahttps://t.co/hTC0pgWowC — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 13, 2020

En este sentido, López Obrador subrayó que Calderón debería tratar ese tema con el magistrado de EE.UU. que lleva el caso por narcotráfico en contra del que fuera su secretario de Seguridad Pública. "No es conmigo, es con el juez que está investigando el caso de García Luna", enfatizó López Obrador.

"Ni modo que yo vaya a decirle al juez de EE.UU.: 'Ya no investigues, exonera a García Luna'. Eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, es un asunto del Gobierno estadounidense. Ahora, si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez en Nueva York, entonces sí ya está exagerando, ¿no?", añadió.

En las última semana, López Obrador y Calderón han intercambiado acusaciones y señalamientos, luego de una larga confrontación política que vivió su momento más álgido en 2006, durante las elecciones presidenciales, cuando el político conservador llegó a la Presidencia de México en medio de acusaciones de fraude electoral.