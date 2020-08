Un jugador del Bayern de Múnich afirma que fue "divertido" derrotar a Messi

Leon Goretzka, mediocampista del Bayern de Múnich, declaró que fue "divertido" derrotar a Lionel Messi y al F.C. Barcelona, que cedió este viernes ante el club alemán 8-2 en el partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Tras el encuentro, un periodista le preguntó a Goretzka si no le "dolió" ver así a Messi, quien probablemente fue su "ídolo de la infancia". "No, no me dolió; de hecho, fue divertido", respondió.

Goretzka, quien dio asistencia para el gol de Serge Gnabry en el minuto 27, aseguró que su equipo tiene "mucha confianza".

"Es difícil poner esto en palabras tan pronto después del partido. Creo que llevará un par de días procesar este resultado. Tenemos mucha confianza, pero, como acabamos de decir en el vestuario, hemos dado el primero de tres pasos", dijo el futbolista.

