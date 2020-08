"Si hace falta soy el primero en irme": Piqué cree que el Barcelona "ha tocado fondo" y necesita cambios tras la histórica derrota ante el Bayern

El defensor 'azulgrana' Gerard Piqué se ha pronunciado sobre la histórica derrota del F.C. Barcelona, que cedió este viernes ante el Bayern 8-2 en cuartos de final de la Liga de Campeones. "No sé cómo catalogarlo, hemos tocado fondo", aseguró.

"Una sensación nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. Ya no es la primera ni la segunda ni la tercera vez. Es muy duro. Espero que sirva de algo. Ahora, a reflexionar todos", comentó el futbolista de 33 años, una vez acabado el partido.

Piqué dá a cara: "O clube precisa de mudanças. Se tiver de ir embora para que venha sangue novo, ofereço-me para ir." pic.twitter.com/beRaH4g9ab — B24 (@B24PT) August 14, 2020

Asimismo, Piqué afirmó que ha llegado el momento de realizar "cambios" en el club español y aseguró que sería "el primero" en dejarlo, si fuera preciso.

"El club necesita cambios y no hablo ni del entrenador ni de los jugadores, no quiero señalar a nadie. Creo que estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo, nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco: si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme porque creo que ahora sí hemos tocado fondo. Todos tenemos que mirar, reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barcelona, que es lo más importante".

El Barcelona deja ir por quinta vez en seis años su chance de levantar el trofeo de la Champions y termina la presente temporada en blanco sin celebrar ningún título, algo que no ocurría desde el 2007.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!