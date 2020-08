"Si Dios quiere y es su cuerpo, me llevo a mi niño a casa": la triste esperanza de la madre de Facundo, el joven desaparecido en Argentina

El hallazgo de un cadáver reavivó los reclamos contra el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, quienes ya prometieron que no habrá impunidad.

Cristina Castro confía en su instinto de madre. Y su instinto le dice que el cuerpo encontrado el sábado en un pantano es el de su hijo Facundo Astudillo, el joven de 22 años que desapareció el 30 de abril después de ser detenido en retenes policiales supuestamente por violar la cuarentena ordenada para prevenir el coronavirus .

"Vamos a esperar unos días a que hagan el ADN y, si Dios quiere y es él, me llevo a mi niño a casa", dijo la mujer que lleva tres meses y medio sumida en una cruzada para saber en dónde está su hijo, qué le hicieron, por qué no aparece, por qué todavía no hay castigo para los responsables.

El caso que ha vuelto a conmocionar a parte de la sociedad argentina dio un vuelco el sábado por la noche, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el canal Cola de Ballena, cerca de Bahía Blanca, a donde Facundo se dirigía ese viernes 30 de abril cuando salió de la casa de su madre en Pedro Luro, una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires.

"Estaba a 30 metros de donde se encontró el esqueleto y la encontré yo misma. Estaba intacta, no hace mucho que está ahí”, aseguró Cristina, la madre de Facundo Castro, en el lugar del hallazgo del cuerpo.#ElEstadoEsResponsable — Revista Cítrica (@revistacitrica) August 16, 2020

Lo encontró un pescador que vio un cuerpo. Más bien, ya era apenas un esqueleto. Como es un lugar de difícil acceso, ahí no se habían realizado rastrillajes para buscar al joven desaparecido.

Hasta allá se dirigió la mamá de Facundo, quien, acompañada por sus abogados y en medio de su permanente desconfianza a las autoridades, pasó horas custodiando el operativo, viendo fotografías del cadáver de quien podría ser su hijo. El estado de descomposición es tal, que es imposible identificarlo a simple vista.

Fue ella quien, cerca del canal, encontró una zapatilla deportiva de su hijo. Estaba intacta. Por eso Castro cree que el cuerpo fue "plantado", puesto a propósito para distorsionar la investigación y evitar que se sepa la verdad.

"Son muchas las posibilidades de que sea Facundo. Se encontró un cuerpo, le faltan los brazos... Lo único que hemos reconocido como de Facundo es una zapatilla, pero que fue puesta ahí hace dos o tres días porque está intacta, no tiene ni un desgaste, ni tierra encima. Vinieron a tirar acá los huesos de mi hijo", afirmó.

📣 Las palabras de la mamá de Facundo Astudillo CastroCristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, habló este domingo desde Villa Marino junto a los abogados de la familia, luego del hallazgo de un cadáver que podría ser el de su hijo. pic.twitter.com/JKVwg8jEmM — Región Cultural (@region_cultural) August 16, 2020

Después de que le extrajeran sangre y le hicieran un hisopado para las pericias y el cotejo de ADN, Castro también reiteró su exigencia para que destituyan a Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que durante todo este tiempo dedicó más tiempo en promover su imagen con miras a una futura candidatura que a ayudarla a encontrar a su hijo.

Los forenses, al rescate

La Fiscalía Federal 1 de Bahía Blanca informó que en el rescate del cuerpo, que ya fue trasladado a Buenos Aires, y en el resguardo de la zona participaron la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval.

También llegaron hasta el lugar especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense, una de las organizaciones de derechos humanos con mayor prestigio internacional, que participará en el peritaje de los restos junto con el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Comunicado de la fiscalía de Bahía Blanca informando nuestro rol en la recuperación y análisis de los restos óseos hallados en el caso de Facundo Asturdillo Castro. Vamos a trabajar con máximo rigor científico para aportar el resultado de las pericias a la familia y a la Justicia https://t.co/9eiJquvJ6S — Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) August 17, 2020

La expectativa es que, además de confirmar la identidad del cadáver, logren determinar la fecha y causas de la muerte, lo que podría demorar una semana.

Crisis política

La desaparición de Facundo interpeló desde el principio al presidente Alberto Fernández y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, políticos peronistas que enarbolan la defensa de los derechos humanos como uno de los principales ejes de sus gobiernos.

Por eso, después de que se encontrara el cuerpo, ambos prometieron que no habrá impunidad, y que no encubrirán a los elementos de las fuerzas de Seguridad si se comprueba que fueron responsables y que su prioridad es apoyar a la mamá de Facundo.

La mamá de Facundo, Cristina Castro, recibió el llamado de @alferdez y @axelkicillof: “Mientras nuestro intendente hablaba pestes de mi familia, ambos se solidarizaron con mucha humildad”, dijo en esta mañana en @c5n. pic.twitter.com/p48Vrgh7jn — cosecha roja (@cosecharoja) August 17, 2020

"La familia pidió que se investigara con la Justicia y la Policía Federal, estamos colaborando, estamos esperando que la Justicia resuelva, que se sepa qué pasó, y voy a actuar en consecuencia", afirmó el gobernador.

El presidente, por su parte, aseguró que le preocupa que, después de tantos años de democracia, se sigan repitiendo casos de violencia institucional por parte de las Fuerzas de Seguridad en todo el país.

"Estoy hablando mucho con la mamá de Facundo y le he encomendado a la ministra de Seguridad que por favor extremen todo para saber qué fue lo que pasó. La Policía está para cuidarnos y no para ejercer violencia sobre nosotros", advirtió.

También prometió que, a diferencia de lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, él no va a condecorar ni a permitir la impunidad de policías involucrados en abusos.

¿Qué pasó?

El 29 de abril, Facundo cenó con un amigo en Pedro Luro, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires. Al día siguiente, se despidió de su madre y partió rumbo a la ciudad de Bahía Blanca, ubicada a 121 kilómetros, para reencontrarse con su novia, con la que vivía y se había peleado. Dijo que pediría un aventón en la carretera.

Más tarde, un agente de la policía la llamó para avisarle que habían multado a Facundo por violar la cuarentena. El joven también habló con ella. Pero después sólo vino el silencio.

Aunque los días comenzaron a pasar sin que Facundo se comunicara, la madre no se preocupó porque creyó que estaba entretenido en su reconciliación con la novia, pero después la joven advirtió que él nunca había llegado a Bahía Blanca y los amigos se alarmaron porque tampoco se reportaba con ellos. Su celular estaba apagado y tampoco usaba las redes sociales.

El 5 de junio, las autoridades por fin comenzaron una "averiguación de paradero". En el primer rastrillaje para buscarlo, una policía le dijo que ella era quien había labrado el acta contra Facundo por salir sin permiso durante la pandemia. Otro policía le dijo que también había visto a su hijo. Las versiones de los agentes eran contradictorias.

A fines de junio, varias personas buscaron a Castro para decirle que el 30 de abril, alrededor de las 14:00 horas, habían visto a su hijo mientras se subía al asiento trasero de una camioneta policial. Es el último dato que se tiene sobre Facundo. Así lo prueba una foto en la que se ve al joven de pie, al lado del vehículo.

Esta fue la última foto donde se lo vio a Facundo Castro, en un patrullero policial. #AparicionConVidaDeFacundopic.twitter.com/OqWZfpzYlh — Tano Simonetti (@EricSimonetti) July 30, 2020

Ahora se sabe que, después de ser detenido en el retén de Villa Luro, Facundo fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, en donde permaneció durante algunas horas. Pero después fue nuevamente interceptado por policías y no se volvió a saber nada más de él.

La carátula de la causa ahora es por "desaparición forzada", un delito considerado de lesa humanidad, es decir, que no prescribe y se puede investigar sin importar el tiempo que transcurra. La madre de Facundo ya logró, además, que la Policía bonaerense dejara de estar a cargo de la investigación y que 16 de sus propios agentes estén acusados ​​de la desaparición.

Cecilia González