"No habrá nuevas elecciones a menos que me maten": el presidente de Bielorrusia se enfrenta a huelguistas

El presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko, tuvo un duro enfrentamiento verbal con trabajadores en huelga en Minsk este lunes. Frente a las exigencias de los obreros de celebrar nuevos comicios, el mandatario afirmó que los resultados de las presidenciales, en las que fue reelegido por un sexto mandato, son un hecho definido, por lo menos, mientras que permanezca vivo.

En medio de protestas masivas en el país contra los resultados electorales y la represión policial a la oposición, el mandatario trató de disuadir de manifestarse a los trabajadores de MZKT, una importante fábrica de producción de vehículos pesados.

Cuando el presidente apareció sobre el podio se oyeron gritos de descontento: "¡Qué te vayas!". Sin embargo Lukashenko no se mostró ni un poco nervioso y comentó las exigencias de los manifestantes de celebrar unas nuevas "justas" elecciones.

"Hemos celebrado elecciones ya y no habrá nuevas a menos que me maten ustedes", afirmó.

Lukashenko señaló que fue él el "mal presidente" que guardó los puestos de trabajo en fábricas para que los trabajadores no fueran echados a la calle, pero los gritos de enfado no cesaron y Lukashenko tuvo que acortar su discurso tras ser interrumpido varias veces.



"Gracias, he dicho todo, ahora pueden gritar 'qué te vayas'", dijo el presidente antes de abandonar el estrado.

Durante su alocución, una gran columna de trabajadores partió de otras dos fábricas, al parecer, para apoyar a los huelguistas, pero para cuando llegaron, el mandatario ya se había ido.

Para este lunes, varias compañías industriales estratégicas suspendieron o limitaron su operación debido a huelgas, entre ellas el famoso fabricante de camiones gigantes BelAZ, el productor de camiones MAZ y Belaruskali, el mayor fabricante nacional de fertilizantes de potasio.